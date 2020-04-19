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Araç ve yaya trafiğine kapatılan Konyaaltı sahili atlı birliklerin kontrolünde...

19 Nisan 2020 14:54

Antalya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin denetimini atlı polisler sağlıyor. Atların isimleri Sunny, Clermont ve Babylone...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denetim yapıyor.

Günde 4 saat boyunca 6 kilometrelik sahil bandı boyunca devriye gezen ekipler, sahile inip denize girmek, yürüyüş ve spor yapmak ya da bisiklet sürmek isteyen vatandaşları uyarıyor.

Görev dışında kalan zamanlarda da sıkı eğitimden geçirilen atların muayeneleri yapılıyor. 

Atlı Polis Grup Amir Vekili Baş Polis Nevzat Budak, alınan tedbirler kapsamında üç at ve personellerle birlikte sahil bandında devriye gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Sağlık için evde kal Türkiye’m” diyerek vatandaşlara mesaj veren Budak, “Sunny, Clermont ve Babylone isimli atlarımızla burada devriyelerimiz devam ediyor. Sahil şeridine vatandaşlarımızın girmesine, spor yapmasına, bisiklet sürmesine müsaade etmiyoruz” diye konuştu. 

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