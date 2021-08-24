Arabasının alarmı öttü diye 13 yaşındaki kızı önce kovaladı, sonra kemerle darp etti

“Ben arkadaşımla arabanın yan tarafında bankta oturuyordum. Bu sırada siteye gelen misafir çocuklar arabaya vurup kaçtı. O sırada adam da alarm ötünce arabanın yanına küfür ederek geldi. Yanımdaki kızlar da kaçınca suç benim üzerime kaldı. O sırada baktım bana vuracak, ben de kaçtım ve bir binaya girerek yangın merdivenine yöneldim. Daha fazla gidemedim ve adam gelip beni yakaladı ve darp etmeye başladı beni. Sonra da küfür ederek kemerle vurdu ve tekme filan da attı. Sonra bir tane başka bir adam gelip yardım etti bana ve ben de kaçıp eve geldim. Olay sonrası vücudumda izler oldu, boğazım şişti. Sonra eve geldim ve anneme olayı anlattım. Annem de belki ben bir şey yapmışımdır anlatmamışımdır diye onların evine gitti. Annemle oraya gittiğimizde yine üstümüze saldırmaya başladılar ve bizi binadan attılar. Yetkililerden yardım istiyorum. Bu konu üzerinde dururlarsa iyi olur.”

Kaynak: İHA