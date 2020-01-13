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Arabada sıkılan köpek, sahibini korna ile çağırdı; sosyal medyada viral oldu

13 Ocak 2020 10:56

Avustralya’da Güney Melbourne bölgesindeki Mornington kentinde sahibinin markete gidip arabada bıraktığı köpek, beklemekten sıkılınca kornaya basarak sahibini çağırdı.

Korna sesini duyan adam hızlıca arabaya gelerek “Geldim, sadece 5 dakikalığına gitmiştim” dedi.

Güney Melbourne bölgesinde bulunan Mornington kentinde yaşanan olay, sosyal medyada viral oldu.

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