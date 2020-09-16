"Araba pazarı değil uçak pazarı sanki; aracıma 70 bin lira istedim, elim titredi yazarken"

Afyonkarahisar’da kurulan ikinci el otomobil pazarında fiyatların olması gerekeninin neredeyse yüzde 60 üstünde olduğunu gören yurttaşlar durumu tepki gösterdi.

Arda Öztürk isimli bir vatandaş da kendi arabasının 70 bin liralık satış fiyatını yazınca elinin titrediğini dile getirerek şunları söyledi;

"Piyasa uçuk, araba pazarı değil uçak pazarı sanki. Ben arabama 70 bin lira istedim, elim titredi yazarken. Kendim 68 bin liraya aldım. Alım satım yok şuanda. Çok kötü durum. Millet soruyor, alım satım sıfır. Bekliyoruz öyle. Fiyatlar her haFta yükseliyor."

Kaynak: İHA