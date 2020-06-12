"Ape Musa 100 yaşında" videosunda siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler Musa Anter'i andı

Kürt yazar, şair ve gazeteci Musa Anter, 100. doğum gününde siyasetçi, sanatçı, gazeteci, insan hakları aktivistleri tarafından hazırlanan bir video ile anıldı. Katılımcıların Kürtçe, 'Rojbûna te pîroz be' (Doğum günün kutlu olsun) dedikleri videoda ayrıca Anter'in kendi sesinden, kendisi için yazılan bir şiiri seslendirdiği görüntüler yer aldı. Etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Görüntüleri bir araya getiren Anter’in oğlu Dicle Anter, yapacakları etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Anter’in “Hatıralarım” kitabında kendisini tanıttığı bölümü alıntılayarak verilen açıklamada, şunlar ifade edildi: “Dünyaya merhaba dediği günden ölünceye kadar çok tanıklı, çok sanıklı ve çok davalı bir yaşam sürdüren Musa Anter, yaşamının çoğunu cezaevinde, sürgünde, işkence ve acılar içinde geçirse de her zaman mizahi yönü güçlü, esprili, güler yüzlü ve yaşama sevgi ve saygıyla bağlı kaldı. İleri görüşlü, eşitlikçi, çağdaş, empatiden yana, genç yürekli ve genç zihinliydi. Süleyman Demirel’i Cudi Dağı’na düelloya davet edecek kadar dinamik ve cesurdu. Çok sevdiği arkadaşı Canip Yıldırım’ın dediği gibi dünyanın en zalim ve acımasız devletine karşı kalemiyle savaşandı.”

2020 yılını ‘Apê Musa Yılı’ olarak çeşitli etkinliklerle kutlayacakları bilgisini veren Dicle Anter, ancak bu etkinliklerin salgın nedeniyle ertelendiğini, salgının etkileri azaldığında etkinlik programının kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı. Dicle Anter ayrıca Musa Anter için İnstagram ve Facebook sayfaları oluşturarak bu sayfalarda paylaşımlar yapacakarı bilgisini paylaştı.

Musa Anter suikasti

Musa Anter, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'ın Seyrantepe mahallesinde uğradığı silahlı saldırıda sol bacağına iki, kalbi ve kafasına birer kurşun sıkılarak öldürüldü. Musa Anter'in yanında bulunan gazeteci ve yazar Orhan Miroğlu saldırı sırasında yaralandı.

Eski JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan; Anter'in, kendisinin de içinde bulunduğu tim tarafından JİTEM için öldürüldüğünü söylemiştir. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın isteği üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk Raporu'nda, Anter cinayetinin Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından planlanıp uygulandığı yer almıştır.