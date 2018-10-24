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Apartmanın çatısına baz istasyonu kurulmasına site sakinleri izin vermedi

24 Ekim 2018 19:41

GAZİANTEP'te, bir sitedeki apartmanın çatısına baz istasyonu kurmak isteyen GSM şirketi çalışanları, site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Çalışmalara izin vermeyen site sakinleri, baz istasyonunun kurulması halinde sağlıklarının olumsuz etkileneceğini söyledi. ​Akkent Mahallesi'nde bir sitedeki 3 apartmandan birinin yöneticisi, binanın çatısına baz istasyonu kurulmasını isteyerek GSM şirketi ile anlaştı. Ancak sitedeki diğer iki apartmanda oturan vatandaşlar, bu karara karşı çıktı. Vatandaşlar, baz istasyonunun kendilerini olumsuz etkileyeceğini düşünerek yapım çalışmalarını durdurma kararı aldı. Bunu üzerine istasyonun kurulmasını isteyen aparman yöneticisi ve GSM şirketi yetkilileri, kaymakamlığa başvurarak istasyonun polis nezaretinde kurulmasını istedi. Bugün devasa boyutlarda vinç ve polislerle site önüne gelen GSM şirketi çalışanları, site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Vincin çalışmasını engelleyen site sakinleri, kararın yasal olmadığını site yönetiminin imzası olmadan sadece bir bloğun izniyle baz istasyonu kurulamayacağını öne sürdü. Site sakinlerinden Mürsel Albayram, istasyonu kurdurmak isteyen blok yöneticisinin GSM şirketinden para aldığını iddia ederek, "Bizim iznimiz yok, site izin vermiyor. Sadece bir bina istedi diye buraya baz istasyonu kuramazlar. Benim hasta çocuğum var, binalarda kanser hastaları var. Bu bloğun yöneticisi para aldığı için sitenin sağlığıyla oynuyor. Biz bunun yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Site yönetimimiz şimdi valilikte. Olumlu sonuçla döneceklerini umuyoruz" dedi. Meryem Yılmaz ise kendisinin ve çocuklarının hastalıkları nedeniyle kanser olma riskinin yüksek olduğunu ifade etti. En üst katta yaşadıkları için istasyonun yayacağı radyasyona maruz kalacaklarını dile getiren Yılmaz, "Evimize kanser yapan bir cihaz koyuyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Sadece benim evim için değil, tüm mahalle için konuşuyorum. Benim çoluğum çocuğum her gün kanser ile yatıp kanser ile kalkacak. Ben buradaki evi havası güzel diye, çocuklarımın sağlığını düşünerek aldım. Ama insanlar ceplerine para atmak için sağlığımızla oynuyor. Devlet büyüklerimiz yetkililerimiz buna müsaade etmesin" diye konuştu. GSM şirketi çalışanları vatandaşların tepkisi nedeniyle bugün yapacakları çalışmayı iptal etti.

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