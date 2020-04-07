Öğrenci yurdu olarak kullanılan apart otel işletmecisi: Burası benim tapulu malım; odanıza istediğim gibi girerim

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenci yurdu olarak kullanılan apart otel sahibinin öğrencilere yönelik tavrı kamuoyuna yansıyınca olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrencilerinin yararlanması için ilçedeki apart oteller, ilçede öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Yaklaşık 2 ay önce bu apart otellerden birinde yaşanan, sosyal medyada dün paylaşılan bir video, tepki çekti. Tosmur Mahallesi'nde yurt olarak öğrencilere kiralanan bir apart otelde çekilen videoda, otel işletmecisi İ.A.'nın, bir kız öğrencinin odasına girdiği görüldü. Odasına dışarıdan başka bir kız öğrenci aldığı iddiasıyla kız öğrenciyle tartışan İ.A.'nın, bağırdığı ve üzerine yürüdüğü görüntüde yer aldı.

Kız öğrencilerin, "Üzerimiz müsait değil, neden odaya bu şekilde giriyorsunuz?" sözleri üzerine İ.A.'nın, "Üzeriniz müsait olmayabilir, burası benim tapulu malım. Benim tapulu malım olan odamda istediğimi yaparım. Kanun, yönetmelik gereği odaya istediğim gibi girerim. Burası benim odam. Ben girerim, ben girerim" diye bağırdığı duyuldu. Öğrencinin ise, "Tamam bir şey demiyorum, hadi" sözüne daha da sinirlenen İ.A., "Hadi ne? Hayırdır? Hadi olan ne? İşine gelmeyen defolup gider" diyerek odadan ayrıldığı görüldü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yerel bir internet sitesine konuşan İ.A., kendini savundu. Otel işletmecisi İ.A., "Olay videoda anlatıldığı gibi değil. Odaya yasak olmasına rağmen başka birini almışlar. Yüksek sesle alkollü konuşmalar olması nedeniyle kat görevlisini uyarması için odaya gönderdim, ancak kat görevlisine küfredip kapıyı açmamışlar. Ben de şikayetler artınca müdahale etmek zorunda kaldım. Video zaten 2 ay önceye ait. Videoyu kesmişler. Biz kimseyi mağdur etmedik, etmeyiz. Böyle bir zamanda bu video neden ortaya çıkarıldı, anlamak mümkün değil" dedi.

Tepkiler üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, bugün otele gitti. Yapılan incelemede apart otelin kapalı olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da konuyla ilgili "İlgili şahısların ifadeleri alınıyor, konu yakın takibimizde" dedi.