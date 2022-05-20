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Antrenörden elenen kadın sporcuya tokat!

20 Mayıs 2022 10:24

Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna Tokat attı.

Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

DiyarbakırTürkiye Gençler Tekvando İl SeçmeleriAntrenörden elenen kadın sporcuya tokat

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