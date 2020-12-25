Antarktika’dan kopan dünyanın en büyük buzdağı böyle görüntülendi

Antarktika’dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusu’nun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından görüntülendi. Buzdağının, Güney Georgia Adası’na yaklaştığı ifade edildi.

4200 kilometrekare büyüklüğündeki A68a buzdağı, dünyada kayıtlı en büyük buzdağı olma özelliğini taşıyor ve Güney Georgia Adası’yla neredeyse aynı büyüklükte olduğu ifade ediliyor.