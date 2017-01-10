Antalyaspor Başkanı, Fikret Orman'ın karşısında Eto'o'yu satmayacaklarını açıkladı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, büyük hedeflerin ancak büyük işler ve kişilerle olabileceğini, bu sebeple de yıldız futbolcu Samuel Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını söyledi. Başkan Öztürk ile Samuel Eto'o sahneye çıkarak, gerçekleştirdiği dialoğa şahit olan Beşiktaş Yönetimi ve bu görüntüleri izleyen Siyah-Beyazlı taraftarlar, büyük tepki gösterdi. Fanatik'in haberine göre; Başkan Fikret Orman'ın bugün oynanması beklenen Antalyaspor maçının da tekrardan gözden geçirilmesi için ekibine direktif verdiği öğrenildi.