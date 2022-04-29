Antalyalı vatandaştan Akşener'e; "Allah’ım, Atatürk’ten sonra devam edecek liderimiz bu’ dedim, sen bizim umudumuzsun"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Girişimci Kadınlar Yarışması’nda ‘yılın girişimci kadını’ seçilen Havva Taşbaş isimli vatandaş İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, "Ben, seni Anıtkabir’de, mozolenin önünde Atatürk’e böyle saygı duruşunda durdun ya o zaman o kadar sevdim ki. ‘Allah’ım, Atatürk’ten sonra devam edecek liderimiz bu’ dedim. ‘Allah güç kuvvet versin’ dedim o gün sana. Sen bizim umudumuzsun Meral Hanım" dedi.

Meral Akşener, dün Antalya’nın ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Akşener, ATSO’nun Girişimci Kadınlar Yarışması’nda, 2016 yılında zeytin işleme fabrikasıyla ‘yılın girişimci kadını’ seçilen Havva Taşbaş’la da sohbet etti.

"Sen bizim umudumuzsun; lütfen sesimiz ol, her şeyimiz ol Meral Hanım”

Havva Taşbaş, Akşener’e, “Antalya girişimcisiyim, birinci geldim. Tırnaklarımla geldim. Temizlik şirketi kurdum. Sonra fabrika kurdum. Şimdi çiftçiyim. Gübre alamıyoruz. 25 kiloluk gübre bin 200 liraya çıktı. Ben, gübreyi bir tarafıma aldım, kucağıma da para; dedim ‘bundan daha ağır’. Verirken ağladım. Çiftçi gübre dökemedi. Bütün Antalya çiftçilerinin sana selamı var. ‘Meral Akşener’e duyur bunu’ dediler. Selam gönderdiler. Sen bizim umudumuzsun; lütfen sesimiz ol, her şeyimiz ol Meral Hanım” dedi.

"Allah’ım, Atatürk’ten sonra devam edecek liderimiz bu’ dedim"

Akşener’e kendisini ilk kez Anıtkabir’de gördüğünü anlatan Taşbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben, seni Anıtkabir’de, mozolenin önünde Atatürk’e böyle saygı duruşunda durdun ya o zaman o kadar sevdim ki. ‘Allah’ım, Atatürk’ten sonra devam edecek liderimiz bu’ dedim. ‘Allah güç kuvvet versin’ dedim o gün sana. Ağlamıştım hatırlıyor musun? Hep arkandayım. Allah sana güç kuvvet versin. Hastalanma ne olursun. Kendine çok iyi bak. Sen bizim umudumuzsun Meral Hanım.”

Kaynak: ANKA