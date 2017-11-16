Antalyalı çiftçiden Bakan'a: Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da biri bizi kurtarır

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde hortum felaketinde zarar gören bölgeyi ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya sorunlarını anlatan ve yıkılan seralarının yeniden ayağa kaldırılması için destek isteyen çiftçi Ümit Abacı, "Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da biri kurtarır" dedi. Bakan Fakıbaba'nın ziyaretine, Ümit Abacı adlı çiftçinin sözleri damga vurdu. Bakan Fakıbaba ile konuşan Ümit Abacı, "Biz dilenmiyoruz, kimseden bir şey rica etmiyoruz, ama gerçekten elinize vicdanınıza koyun, bir milli takımda Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da biri kurtarır. Bize tapu sorarsanız, belge sorarsanız bu işin içinden çıkamayız. 5 dönümün altına tapu verilmiyor. Biz üç kardeşiz, 10 dönüm yerimiz var, birbirimizi öldürmemiz gerekiyor tapu sahibi olmamız için. Birimiz ölecek ki birimiz sahibi olacak. Buraya kadar geldiniz bizi unutmayın. Bir de medyaya şunu söylüyorum bir haftadır balona rövaşata atanı seyrediyoruz. Bu enkazı kaldıramazsak biz yükümüzü sarar gideriz. Biz buranın halkıyız" dedi.