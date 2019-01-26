Antalya Havalimanı'nı hortum vurdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlarda 1 -ile 1,5 saatlik rötar meydana geldi. Antalya Havalimanı'nı vuran hortum, aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Havalimanından gelen ilk bilgide 10 hafif yaralı var. Onur Air'e ait bir uçakta hasar var. Miktarını bilemiyoruz. Aprondaki polis helikopterinin pervanesinde hasar var. Aksu ilçemizde vatandaşın zararları var. O bölgede de hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz" dedi.