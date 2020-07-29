Antalya ve Konya'da 500 milyon yaşında iki fosil bulundu

AÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği'nden Prof. Dr. Erdal Koşun, derslerinde dünyanın oluşumundan izler taşıyan birçok kayaç, mineral ve fosil kullanıyor.

Yaptığı saha çalışmaları sırasında bulduğu birbirinden ilginç ve milyonlarca yıllık yaşa sahip kayaç, mineral ve fosillerden odasında küçük bir müze de oluşturan Prof. Dr. Koşun, dünyanın en eski fosili olarak bilinen ve ikisini de Türkiye'de bulduğu, yaşları 250-500 milyon yıl öncesine kadar uzanan iki trilobit fosiline de sahip.