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Antalya Serik'te bir fırıncı ekmeğe zam yapmadı, kapısında kuyruk oluştu

Fırıncı, ekmeği 2 lira 25 kuruştan satınca müşteriler de fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu

20 Kasım 2021 17:18

Antalya'nın Serik ilçesinde ekmeğe zam yapılmasına tepki gösteren fırıncı, 8 ay önce başlattığı kampanyaya devam ederek, 250 gram olan ekmeği 2 lira 25 kuruştan satınca müşteriler de fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir fırıncı 'Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var' deyip ekmeğe zam yapmadı. 

Ekmeğe hem zam yapmayan hem de 'ekmeğimle oynamayın' afişi asarak meslektaşlarına mesaj gönderen Özkan Okatan, "Biz kampanyamıza devam ettiriyoruz. 8 ay önce sürdürdüğümüz istikrarlı gidişi sürdürmeye devam ediyoruz. Ekmek bizde 2.25 lira ve gramajı aynı 250 gram. Biz daha önce başlattık bu kampanyayı. Çünkü halkımıza söz verdik. 50-75 kuruş geriden geleceğiz diye. Sözümüzün arkasındayız ve sözümüzü tutuyoruz. Her şeye göğüs gerecek gücümüz var çok şükür" dedi.

Diğer meslektaşlarının ekmeğe uyguladığı zam hakkında konuşan Okatan, "Ben onların düşüncesini bilmiyorum. Düşüncelerine zaten katılmıyorum. Benim için halkın düşüncesi önemli. Onlar da beni takdir ediyor. Gördüğünüz gibi müşterilerimiz hiç eksik olmuyor. Biz bu istikrarlı gidişatımızı devam ettireceğiz. 8 ay önce 260 gram ekmek 1.75 liraydı. Şimdi ise 250 gram ekmek bizde 2.25 lira. Müşterilerimizin hepsi memnun hepsiyle aile gibi olduk, takdirini topladık" dedi.

Daha ucuz ekmek almayı tercih ettikleri için bu fırına gelen vatandaşlardan Fahri Erdoğan, "Burada ekmek 2.25 onun için geliyoruz. Bizim için 5 ekmek aldığımız zaman 2 ekmek farklı oluyor" dedi.

Selami Arslan ise "Ekmek şu hayat şartlarında en büyük olay. Bu iş yerinin vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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