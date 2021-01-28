Antalya'nın yeni kadın itfaiyecileri görev başında

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine yeni katılan 6 kadın itfaiyeci görevine başladı. "Erkek mesleği" diyenlere inat itfaiyeci olan 6 kadın zorlu bir oryantasyon eğitimi alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ndeki kadın itfaiyeci sayısı yeni katılımlarla birlikte 21’e yükseldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu’nda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler, teknik itfaiye eğitimi, ekipman kullanımı, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı gibi genel itfaiyecilik faaliyetleri konusunda eğitimler alarak görevlerine hazırlık yapıyor.