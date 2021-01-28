T24 LogoT24 Logo
Haberler

Antalya'nın yeni kadın itfaiyecileri görev başında

28 Ocak 2021 14:15

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine yeni katılan 6 kadın itfaiyeci görevine başladı. "Erkek mesleği" diyenlere inat itfaiyeci olan 6 kadın zorlu bir oryantasyon eğitimi alıyor. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ndeki kadın itfaiyeci sayısı yeni katılımlarla birlikte 21’e yükseldi.  

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu’nda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler, teknik itfaiye eğitimi, ekipman kullanımı, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı gibi genel itfaiyecilik faaliyetleri konusunda eğitimler alarak görevlerine hazırlık yapıyor. 

ETİKETLER

Antalya Büyükşehir Belediyesiİtfaiye Daire Başkanlığıkadın itfaiyecioryantasyon eğitimi

Diğer Videolar

Samsun'da eski eşi tarafından dövülen Emriye Metegül: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor

Ağrı’da köpeğe işkence yapan kişi para cezasına çarptırıldı

50 bin lira harcadı; otomobil yolda 'zıplayarak' gidiyor

Mehmet Ali Erbil'den neşeli video; yorum yağdı

Hatalı sollama yapan TIR'ın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada

2 yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anlar eleştirilen Kenan Sofuoğlu'ndan yanıt: Formula-1'e yetiştirmek isterim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İki gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu...

Doğum yapan kardeşine para çekmek için dışarıya çıkan kişiye para...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nagehan Alçı: Ziya Selçuk’a yalvarıyorum, okulları 5 gün açın...

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda sürekli böğürme...

Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye: 'Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım'...

Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medyadaki iddialar sonrası Abdullah Öcalan'la acil...

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yetkileri sınırlandırıldı; şirket atamalarını başkanlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İki gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu...

Doğum yapan kardeşine para çekmek için dışarıya çıkan kişiye para...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24