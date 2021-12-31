Antalya'daki fırtınayı değerlendiren muhabir, canlı yayında zor anlar yaşadı

Meteoroloji tarafından kırmızı kodla uyarılan Antalya'da fırtına başladı. Fırtına hakkında değerlendirmelerde bulunan bir haber muhabiri, canlı yayında dalgaların azizliğine uğradı. Haberi sunduğu anlarda kıyıya çarpan dev dalga, muhabiri sırılsıklam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklama ile Antalya için kırmızı kod uyarısı vermiş ve vatandaşları gerçekleşebilecek fırtınaya karşı uyarmıştı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin ise "Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan değil" ifadelerini yaptı.