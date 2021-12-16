Antalya'da tamamen kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu

"Su seviyesi yükselmeye devam ediyor"

Bölgeye ziyarete gelen Osman Yakabaşı, ”Yaklaşık 4-5 aydan bu yana ırmakta su tamamen kurumuştu. Su seviyesi halen yükseliyor. Şu anda ise su seviyesi yaklaşık 3 ila 5 metreyi buldu. 12’nci ayın sonlarına girerken yağmurlarla birlikte su birden patladı. Yağış devam ederse su daha da yükselir. Umarım bu kış yağışlar iyi gider. Toroslara da iyi kar yağarsa önümüzdeki yaz dere kurumaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA