T24 LogoT24 Logo
Haberler

Antalya'da tamamen kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu

Son yağışlarla birlikte su seviyesinin yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiği belirtildi

16 Aralık 2021 13:28

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde son günlerde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı yeniden suyla buluştu.
 
Antalya'da, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı’nı besleyen Üzümdere Irmağı’nın su seviyesi yükseldi. Bölge sakinleri, yağışlar öncesinde ırmağın ekim ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiğini belirtti.

"Su seviyesi yükselmeye devam ediyor"

Bölgeye ziyarete gelen Osman Yakabaşı, ”Yaklaşık 4-5 aydan bu yana ırmakta su tamamen kurumuştu. Su seviyesi halen yükseliyor. Şu anda ise su seviyesi yaklaşık 3 ila 5 metreyi buldu. 12’nci ayın sonlarına girerken yağmurlarla birlikte su birden patladı. Yağış devam ederse su daha da yükselir. Umarım bu kış yağışlar iyi gider. Toroslara da iyi kar yağarsa önümüzdeki yaz dere kurumaz" ifadelerini kullandı.
 
Kaynak: İHA
antalyaüzümdere

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Bilal Erdoğan: Kapitalist paradigma sahtekar insan üretiyor

Restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı Sümela Manastırı’nda tepki çeken eğlence

Konyalı vatandaş, yol ortasında otomobilini ateşe verdi

Eşitlik İçin Kadın Platformu: Kadın haklarının güvencesi laiklik ilkesi vazgeçilmezimiz

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'nın tepki çeken EYT açıklaması: Evde çocuğunla ilgileniyorsan çalışmazsın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24