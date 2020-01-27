Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot"><strong>Antalya</strong>'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. </p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1716619/antalyada-soguk-hava-deposunda-yangin.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>Belkıs Mahallesi'ndeki özel bir firmaya soğuk hava deposunda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.</p>\n<p>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.</p>\n<p>İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>