Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Belkıs Mahallesi'ndeki özel bir firmaya soğuk hava deposunda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.