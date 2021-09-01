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Antalya'da hastane bahçesindeki bankta bir kişi ölü olarak bulundu

Genelde hastane bahçesine gelip burada barındığı belirtilen Oktay’ın cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

01 Eylül 2021 16:43

Antalya’da hastane bahçesindeki banka uzanmış halde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, çantasından ise sadece su şişesi ile maske olduğu görüldü.

Olay, saat 14.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bankta hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yapılan inceleme sonrası Ercan Oktay (45) olduğu belirlendi. Polis, Oktay’ın hemen başucundaki çantasında yaptığı aramada ise bir adet pet su şişesi ve maske olduğunu gördü.

Genelde hastane bahçesine gelip burada barındığı belirtilen Oktay’ın cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalyahastane bahçesinde bulunan erkek cesediErcan Oktay

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