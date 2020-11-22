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Antalya'da erkek şiddeti; iki kadına defalarca tokat attı!

Kadınların "Burada kimse yok mu? Komşular" diyerek yardım istediği duyuldu

22 Kasım 2020 13:33

Antalya'da yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün gece uygulanan 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasında kimliği belirsiz bir erkek, 2 kadına tokat attı. 

Yanlarındaki 2 kişinin müdahale etmeye çalıştığı kimliği belirsiz kişi, sokak kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, yol ortasında 2 kadına tokat attı. 

Kadınlardan birinin "Ne yapıyorsun?" dediği duyuldu. Kendilerini araca bindirmeye çalışan kişiden kurtulamayan kadınların "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istemeye çalıştığı anlar, görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

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