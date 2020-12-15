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Antalya'da bir çavuşbaşı, maske uyarısında bulunan kadın işçiyi dövüp, gözünü kör etti!

"Bütün kadınlara adalet istiyorum"

15 Aralık 2020 16:40

Antalya'nın Serik ilçesinde meyve bahçelerinde nar ve mandalina toplayarak geçimini sağlayan Altın Erdoğan isimli kadın işçi, servis aracında maske takılmamasına ve sosyal mesafe kuralına uyulmamasına itiraz edince çavuşbaşı (işçilerin başındaki yetkili) tarafından dövüldü ve sol gözünü kaybetti. Erdoğan, "Karanlıkta kaldım. Bütün kadınlara adalet istiyorum" dedi. 

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