Annesinin evlenmek istediği adamı vuran saldırgan yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Burhanettin Limoncu'yu (42) dün marketin önünde göğsünden pompalı av tüfeğiyle yaralayan Berat Sevim (19) yakalandı. Sevim, ifadesinde Limoncu'ya saldırıyı annesi Zarife Uysal (39) ile evlilik kararı alıp birlikte yaşamalarını kabullenemediği için gerçekleştirdiğini anlattı. Saldırganın görüntüleri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere yaşlı bir kadının pompalı tüfekli saldırganı durdurmaya çalıştığı da yansıdı.

Olay, dün saat 15.20 sıralarında Kökez mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Zarife Uysal ile evlilik kararı alan Burhanettin Limoncu, kiraladıkları evi yakınlarıyla temizliğine gitti. Limoncu temizlik yapılan dairenin bahçesinde beklerken Zarife Uysal'un oğlu Berat Sevim yanına geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Sevim, pompalı av tüfeğiyle Limoncu'yu kovaladı. Sevim, Limoncu'yu kaçarken sığındığı marketin önünde pompalı av tüfeğiyle vurdu.

Yakın mesafeden tüfekle vurulan Limoncu, yüz, kol, bacak ve göğsüne isabet eden saçmalardan yaralandı. Sevim ise olayın ardından otomobile binerek kaçtı. Ağır yaralanan Limoncu, sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevim ise Alanya ilçesinde polis tarafından yakalanıp adli işlemler için Serik'e getirildi.

Polis merkezindeki ifadesinde Sevim, annesi Zarife Uysal'ın birlikte yaşama isteği üzerine 2 gün önce Serik'e geldiğini ve annesinin Limoncu ile evlenmesini istemediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı.

Gözaltına alınan Sevim'in emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edildi. Limoncu'nun ise hayati tehlikesinin devam ediyor.

Zarife Uysal'ın dün Serik Adliyesi'nde savcılığa verdiği dilekçede kendisini tehdit eden oğlu hakkında uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.

Saldırganın görüntüleri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere yaşlı bir kadının pompalı tüfekli saldırganı durdurmaya çalıştığı da yansıdı.

Kaynak: DHA