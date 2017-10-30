Annesi, intihar etmek isteyen kadına hakaret etti: Rezil, terbiyesiz, hayvan!

İzmit'te, lise öğrencisi 16 yaşındaki B.N.A. 4'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak intihar etmek istedi. İtfaiye önlem alırken, kendini aşağı bırakan genç kız hava yastığının üstüne düştü. Anne G.A. kızına kendilerini rezil ettiğini söyleyerek, tepki gösterdi. Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Başiskele İlçesi’de özel bir lisede eğitim gören B.N.A., iddiaya göre okula gitmek istemediği gerekçesiyle bunalıma girdi. B.N.A. evde kimsenin bulunmadığı sırada 4’üncü katta bulunan evlerinin penceresine çıkıp intihar etmek istedi. G.A. kızına, “Ne derdin var rezil, terbiyesiz. Ne derdin var hayvan. En iyi okullarda okuyorsun. En iyi şeyleri yiyor içiyorsun hayvan. 40 yıllık devlet memuruyum rezil ettin bizi” diye bağırarak tepki gösterdi.