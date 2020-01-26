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Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğu enkazdan böyle kurtarıldı

26 Ocak 2020 12:12

 Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun kurtarılma görüntüleri paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgede yıkılan binalarda Jandarma Arama-Kurtarma Timleri tarafından gerçekleştirilen arama faaliyeti sırasında enkaz altından gelen sesi dinleyerek hareket eden jandarma personelinin bir anne ve 2,5 yaşındaki çocuğuna ulaştığı belirtildi.

Paylaşılan görüntüde jandarma arama-kurtarma personelinin "Duyuyor musun beni?" sorusuna anne, "Yardım edin" cevabını veriyor. Personelin "İyi misin?" sorusuna "Şu anda nefesim daralıyor" cevabını veren annenin korkusu ses tonundan anlaşılıyor.

Jandarma personeli ise "Kurtaracağız seni, bak kurtaracağız" diyerek enkaz altında kalan anneden dayanmasını istiyor. Daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını belirten kadın, yanında çocuğu olduğunu, onun dayanacak gücünün kalmadığını söylüyor.

Jandarma personeli "Tamam geleceğiz" dedikten sonra hızlı bir şekilde komutanına gidip "Komutanım yaşıyor hala, yaşıyor" ifadelerini kullanıyor.

Diyalogların ardından yapılan çalışmayla anne ve 2,5 yaşındaki çocuğu yaralı bir şekilde enkaz altından çıkartılıyor.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi

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