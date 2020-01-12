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Ankaralıların beklediği 'Ankaray' anketi sonuçlandı

12 Ocak 2020 18:53

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesapları ve internet sayfası üzerinden düzenlenen “Ankaray’daki koltuklarımız sizce nasıl olsun?” anketine katılanların yüzde 70,4’ü yeni sıralı koltuk düzeni, yüzde 29,6’sı ise mevcut ikili koltuk düzeni yönünde tercihini kullandı.

Başkentliler yoğun katılım gösterdiği anket süresince yolcuların uygulamalı olarak gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında ikili koltuk düzeni, yarısında da yeni sıralı koltuk düzeni oluşturuldu.

Ankaray İşletmesi Tren Arıza ve Bakım Depo Atölyesinde, koltukların değiştirilmesi işlemine başlanırken, EGO yetkilileri, “Atölyelerimizde, mevcut ikili koltukların yeni sıralı koltuklarla değişimini gerçekleştiriyoruz. Montaj çalışmalarını ise tren sefer saatlerinde herhangi bir aksama olmaması için en kısa süre içerisinde sağlayacağız” dedi.

Yeni sıralı koltuk düzenlemesiyle her bir vagondaki yolcu kapasitesi 240’dan 270’e çıkacağı, kapı bölgelerinde oluşan yığılmaların önüne geçecek düzenle bavullu yolcular kadar engelli yolcuların iniş binişleri de kolaylaşacağı belirtildi. 

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