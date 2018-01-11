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Ankara'da geçmişe açılan zaman tüneli: Ayrancı Antika Pazarı

11 Ocak 2018 15:01

Her ayın ilk Pazar günü, koleksiyonerler ve antika meraklıları Ankara'daki Ayrancı Antika Pazarı'nda bir araya geliyor. Pazarda yıllanmış saatlerden fotoğraf makinelerine, çizgi romanlardan türlü antika takılara rastlamak mümkün. Buraya gelen hemen herkes birbirini tanıyor, koleksiyonerler ve alıcılar iyiden iyiye ahbap olmuş durumda. Öyle ki etrafınızda sürekli, "Bu ay yeni bir şeyler var mı?" sorusunu duyuyorsunuz. Her ürünün belirli alıcıları olabildiği gibi, tüm pazarı saatlerce tavaf edenler de var. Kimileri spesifik ürünlerin en eski ve benzersiz örneklerini ararken, kimileri ise tüm pazarı keşfetmeyi tercih ediyor.

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