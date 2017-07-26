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Ankara'da engelli vatandaşlardan 'atama' eylemi

26 Temmuz 2017 16:30

Ankara'da bir araya gelen engelli vatandaşlar, kamuya engelli personeli ataması için eylem yaptı. Türkiye Engelliler Platformu öncülüğünde bir araya gelen engelli vatandaşlar, 'Engelliler 10 bin atama istiyor', '3'üncü atama istiyoruz' dövizleri taşıyarak, 'Engelliler atama istiyor' şeklinde slogan attı. Grubun eylemine CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'da destek verdi. Burada grup adına konuşan Lale Ekinci, kamuya engelli personelin atamasını isteyerek, "Sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Çaresizlik içerisinde hakkımızı arama yollarını seçtik. Bakanlardan, milletvekillerinden ve siyasi partilere hepsine ulaşmaya çalıştık" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise, "Engellilerimiz aylardır, yıllardır kadro bekliyorlar ve ihtiyaçları karşılanmadı. Oysa sosyal devletin gerektirdiği onların işini, aşını, imkanlarını sağlayabilmek. Biz bakanlık ile görüştüğümüzde 'neden kadrolarda kısıtlama yaptınız' dediğimiz de, 'tasarruf tedbirleri dolayısıyla' dediler. Şimdi bu doğru bir şey değil. Kamunun bu kadar harcaması varken bir tek engellilerin kadrosunu kısıtlamakla mı bu tedbirler sağlanıyor" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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