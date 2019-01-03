Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren faciasının telsiz kayıtları ortaya çıktı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre ortaya çıkan telsiz kayıtları, kazanın nasıl yaşandığını ve kaza sonrası yaşanan panik havasını aktarıyor. Telsiz konuşmaları şöyle: Kazadan önce Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kumanda merkezi emin. Makinist Kenan G.(Yaralı kurtuldu): Sayın şefim 89'un 500'ü kılavuz makina. Eryaman'a geldik şefim. Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kolay gelsin şefim. Şimdilik orda bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle. 6.50 treni gittikten sonra gar kabul edecek sizi. Ben hareket ile görüşür size haber veririm. İlk etapta hipodroma kadar gönderirler herhalde. Makinist Kadir Ü.(Kazada hayatını kaybetti): Makinist kadir. Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kadir ustam hareket ile görüştüm aynen dediğimiz gibi 6.50 treni çıktıktan sonra kabul edecekler sizi. Manevra yapacaksınız. Hipodroma kadar gezinti modunda ağır ağır gelebilirsiniz. Makinist Kadir Ü.: Hipodroma kadar devam ediyoruz şefim. Orda 6.50 treninden sonra hareketle görüşürüyoruz. Kontrol memuru Emin Ercan E.: Tamam kadir ustam hayırlı sabahlar elinize sağlık. Makasçı Osman Y.: 505-507 Hareket memuru Sinan Y.: Dinlemede. Makasçı Osman Y.: Sinan yollarımız hat 1'den 11'e. Hareket memuru Sinan y.: Hat 1'in 11'e olduğu anlaşıldı. Kaza sonrası TCDD çalışanı 1: Hayırlı işler. Konya hareket murat ben. TCDD çalışanı 2: Hayırlı işler murat bey. 82201 (hızlı tren) drive mi etti? TCDD çalışanı 1: Yav bir kaza oldu deniyor da tam netleşmedi. ona şaapıyorlar. kılavuz makineyle herhalde eee karşı karşıya gelmişler daha tam arkadaşlar şaapıyorlar. TCDD çalışanı 2: Tamam tamam hostesler söyledi de bizim de oradan haberimiz oldu. TCDD çalışanı 3 : Abi durum hakkında bilginiz var mı arkadaşlar ambulans istiyor ama nasıl yönlendirme yapabiliriz. Yer hakkında noktasal bilginiz var mı? TCDD çalışanı 3: Bize söylenen Behiçbey Marşandiz'den sonra. TCDD çalışanı 4: muhtemelen Behiçbey istasyonu içinde oldu olay. Ambulans istiyorlar siz yönlendirme yaptınız mı? TCDD çalışanı 3: Gönderin, gönderin biz de buradan bildiririz 112'ye. TCDD çalışanı 5: Durum nedir? TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile 201 (hızlı tren) karambol (kafa kafaya çarpışma) yapmış. Bu traktör var ya traktör motor durağının orda karambol oldu daha her şey net belli değil. 201 (Hızlı tren) hat 1'den gelmesi gerekirken HAT 2'den geliyor. TCDD çalışanı 5: Yapma yaa. TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile Ankara'ya dönüşte. TCDD çalışanı 5: Peki var mı arkadaşlarda falan bir şey? TCDD çalışanı 2: Daha tam net bir şey öğrenemedik.