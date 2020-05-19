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Ankara'ya giden çocukları yasak nedeniyle mahsur kaldı: Sabahlara kadar uyuyamıyorum, çocuklarımı istiyorum

19 Mayıs 2020 14:39

Antalya’da anneleriyle birlikte yaşayan Deniz Zorlu ve kardeşi Sevim Melis Zorlu, Nisan ayının başında, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki kız arkadaşlarının yanına gitti. İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için getirilen seyahat kısıtlamasıyla kızlar, anneleri Zeynep Algür’den ayrı kaldı.

Antalya’dan yaklaşık 1,5 ay önce Ankara’ya giden kızlarının seyahat kısıtlaması nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten 2 çocuk annesi kadın, kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Tüm başvurulara rağmen kızları için seyahat izin belgesi alamadıklarını ileri süren Algür, “Anneler gününü onlarsız geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

İzin verilmesi halinde kendi aracıyla Ankara sınırından çocuklarını alabileceğini ifade eden Algür, "Ben sadece çocuklarımı istiyorum" dedi. 

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