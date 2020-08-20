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Ankara'nın dört ilçesinde asbestli borular değişecek

İhale süreci hızlandırıldı

20 Ağustos 2020 13:11

Ankara Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, insan ve çevre sağlığını tehdit eden asbestli boruların değişimi için başlattığı ihale sürecini hızlandırdı.

Polatlı, Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş’tan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü üçüncü ihaleye Evren, Şereflikoçhisar, Haymana ve Elmadağ’daki asbestli borular için çıktı. Sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleye 29 firma katıldı. İhale kapsamında 4 ilçe için yaklaşık 141 kilometrelik asbestli borunun değişimi ve yeni içme suyu iletim hatları yapılacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilen “Evren, Şereflikoçhisar, Haymana, Elmadağ İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” ihalesi, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden 1 saat 30 dakika boyunca canlı olarak yayınlandı. Yaklaşık maliyeti KDV hariç 19 milyon 241 bin 138 TL 74 kuruş olan ihalede en düşük teklif 13 milyon 303 bin 313 TL olurken, en yüksek teklif ise 21 milyon 908 bin 595 TL oldu. İhaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgeleri ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra ihaleyi kazanan firmanın adı EKAP üzerinden ilan edilecek.

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