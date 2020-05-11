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Ankara'nın boş duvarları, alt geçitleri, köprüleri renkleniyor

11 Mayıs 2020 14:59

Ankara Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan yaya alt geçitleri, köprüler ve boş duvar yüzeylerini ressamların çalışmalarıyla renklendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği proje ile Başkentli ressamlar, şehrin birçok noktasında sanatsal çalışmalara imza atıyor. Ressam Şenol Karakaya ve ekibi Elmadağ Giriş Köprüsü Alt Geçidi, Cinnah Caddesi Kuloğlu Alt Geçidi ile Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi Alt Geçitlerine Ankara kedisi ile lale resimleri yaptı. 

Başkent’in sembollerini resmederek yeniden canlandırmak istediklerini belirten Şenol Karakaya, “Amacımız insanları balkonlarına, pencerelerine ve sokağa çıktıklarında gelinciklerle buluşturmak. Kente görsel bir şölen katmak. Başkanımız Mansur Yavaş’ın sanata ve sanatçıya verdiği değerle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Gri sokakları renklendirerek Ankara’nın rengarenk bir şehir olması için elimizden geleni yapıyoruz“ dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Resmi Twitter Hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Kim Demiş "Ankara Gri Şehir" Diye... Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yaya alt geçitleri ve boş duvar yüzeyleri Ankaralı ressamların rengarenk dokunuşlarıyla canlanıyor, gri duvarlara da bahar geliyor" denildi. 

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