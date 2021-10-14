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Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya’da kutlandı

14 Ekim 2021 12:16

Ankara’nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümü, Çankaya Belediyesi'nin düzenlendiği etkinliklerle kutlandı.

Ankara’nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında caddelerde vatandaşları marşlar çalan bando gösterileriyle buluşturan Çankaya Belediyesi, Yılmaz Güney Sahnesi’nde "Bir Masaldır Ankara" müzikli gösterisi düzenledi. Gösteride 1920’li yıllardan itibaren Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olan Ankara’nın başkent oluş süreci izleyiciye aktarıldı. Ankara’nın başkent oluşundan cumhuriyetin ilk yıllarındaki gelişmelere, kültür-sanat alanında yapılan hamlelerden ilk planlı yerleşimlere ve gecekondu yapılaşmasına değinilen anlatıda, işçisinden memuruna insan manzaraları şiirsel bir dille aktarıldı. Bir Masaldır Ankara’yı alkışlarla izleyen seyirciler, türkü ve şarkılara da eşlik etti. Özgür Özkan’ın düzenlemesini ve hikaye anlatıcılığını üstlendiği gösteride Oğuz Boran ve Taylan Cansızoğlu solist olarak yer aldı. Sanatçılara enstrümanlarıyla Ahmet Dinleyen, Okan Aydın, Okay Yıldız, Eray Kıhtır ve Furkan Sarılmışer eşlik etti.

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