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Ankara katliamından kurtulanlar anlatıyor: Gelecek umutları olan insanları, anılarımızı çaldılar

06 Ocak 2016 17:08

Türkiye tarihinin en kanlı saldırısının üzerinden yaklaşık üç ay geçti. Ankara'daki Barış Mitingi'ne düzenlenen bombalı saldırılarda 103 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı. Patlamada yakınlarını kaybedenler, saldırıdan yaralı kurtulanlar için bu üç ay hiç kolay geçmedi. Geride kalanlardan pek çoğu için hayat artık eskisi gibi değil. Kimi hastaneden taburcu oldu ama işine, okuluna henüz dönemedi, kimi hayatına engelli olarak devam ediyor. Onlar, hem psikolojik hem de fiziksel olarak yaralarını sarmaya çalışıyor. Ankara katliamından yaralı kurtulanlar, Aljazeera Türk’e konuştu.

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