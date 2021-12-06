Ankara'da zam ve yoksulluk protestosu: Herkes duysun geçinemiyoruz

Halkevleri üyeleri “hayat pahalılığına, yoksulluğa ve zamlara” karşı Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde eylem yaparak, ödenmeyen faturalarını boş tencereye bıraktı. Kadın işçi pahalılığını şu sözlerle anlattı: “İşte telefonum burada. Hangisi bana ‘Faturanı göster’ diyor. Faturalarımız burada. Hangisi ‘Borçlarınızı, ödenmeyen borç senetlerinizi gösterin’ diyor. Şimdi sorarlar. Üzerimde mont var. Dört neslin montudur bu. Ablamdan kız kardeşime, ondan bana geçen dört neslin montu."

Tencere ve tavaların çalındığı eylemde, “Öncelikle geçinemeyenlerin diyarı Türkiye’den tüm dünyaya selamlar”, “Asgari ücret vergiden muaf tutulsun” yazılı dövizler, dolar işareti yazılı “Döviz değil oyun bozarız”, Leyla ile Mecnun dizisi karakterlerinden İsmail Abi’nin karikatüründeki baloncukta “Ben var ya ben okonomistim” yazılı maketler taşındı ve “Geçinemiyoruz” pankartı açıldı.

"Herkes duysun gerçekten geçinemiyoruz”

Kadın işçi cebindeki telefonu da göstererek, “İşte telefonum burada. Hangisi bana ‘Faturanı göster’ diyor. Faturalarımız burada. Hangisi ‘Borçlarınızı, ödenmeyen borç senetlerinizi gösterin’ diyor. Şimdi sorarlar. Üzerimde mont var. Dört neslin montudur bu. Ablamdan kız kardeşime, ondan bana geçen dört neslin montu. Bunu herkes duysun gerçekten geçinemiyoruz” dedi.

“Hani o toklar oturup bizim ücretlerimizi belirleyecekler ya. Onlar toklar, bizim ücretimizi belirleyemezler” diyen kadın, “Aç açın halinden anlar. Toklar açın halinden anlayamazlar. Açlar burada. Birçoğu da evlerinde. Gelmek istiyorlar ama bir gün gelecekler” diye ekledi.