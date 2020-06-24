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Ankara'da uyardığı kişinin saldırısına uğrayan polis yere yığıldı

24 Haziran 2020 12:16

Ankara Kızılay'da denetim yapan polislerden biri, uyardıkları öfkeli vatandaşın saldırısına uğradı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda polis memur aldığı darbe sonrası olduğu yere yığıldı. 

Ankara'da maske uygulaması yapan polis, yayalardan birine kırmızı ışık uyarısı yapınca tekmeli saldırıya uğradı.

Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kızılar Meydanı'nda maske denetimi yapan ekipler, kırmızı ışıkta geçen yayaya ceza yazmak istedi. Yapılan uyarı sonrası küplere binen vatandaş, kendisine müdahale eden polislere saldırdı. Bu esnada bir polis memuru aldığı darbe sonrası olduğu yere yığılıp kaldı.

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