Ankara'da ucuz yağ kuyruğu: 35 yaşında kuyruktaydım, 85 yaşına geldim hâlâ kuyruktayım

Ankara’da vatandaşlar daha ucuza ayçiçek yağını alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde sıraya girdi, saatlerce bekledi. Bir vatandaş, “35 yaşında kuyruktaydım, 85 yaşına geldim hâlâ kuyruktayım” dedi. Bir başka vatandaş, “Uzaya gitmenin aya gitmenin kuyruğu değil bu. İnsanların temel ihtiyacını almanın kuyruğu" diye konuşurken, başka bir yurttaş ise, “Eskiden dedemle kuyruğa girerdik, aradan 42 sene geçmiş şimdi yine aynı kuyruktayız” dedi.

Yurttaşlar, uygun fiyata yağ alabilmek için TMO’nun kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Piyasaya göre daha ucuza satılan ayçiçek yağını almak için vatandaşlar Ankara’da TMO satış noktası önünde kuyruk oluşturdu.

"Keyfinden mi duruyor burada millet?”

Bir saat boyunca yağ kuyruğunda beklediğini söyleyen emekli İsmail Koyuncu, “Bir SSK emeklisinin maaşı 3,5 TL (3 bin 500 TL). Bugün yetmesi mümkün mü? Hırsızlık yapacak değiliz. Nohut piyasada 25 lira, burada 2 kilosu 16 lira. Yazıklar olsun iktidara. Milletin halini görüyorsun işte. Keyfinden mi duruyor burada millet?” dedi.

Bir başka vatandaş, markette ayçiçek yağının “daha pahalı olduğunu” belirterek, ucuz yağ kuyruğunda beklediğini söylerken bir diğer vatandaş ise, “35 yaşında kuyruktaydım, 85 yaşına geldim hala kuyruktayım” dedi.

Bir diğer vatandaş ise, “Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna “Herkesin vaziyeti belli, yoksa kuyruğa niye girelim” diyerek tepki verdi.

“Uzaya gitmenin aya gitmenin kuyruğu değil bu"

Bir başka vatandaş, “Uzaya gitmenin aya gitmenin kuyruğu değil bu. İnsanların temel ihtiyacını almanın kuyruğu. Markette 120-130 yağ var. Emekli adam artık nerede menfaati varsa oraya gidiyor. Siyasiler iktidarlar emeklilere bir şey verdiğini iddia ediyorlar ama verdikleri elektrik doğalgaza gidiyor” diye konuştu.

"Tıkır tıkır almak varken kim burada beklemek ister?”

Yağ kuyruğunda bekleyen bir başka vatandaş ise, “Niye bu hale geldik? Çünkü çiftçi ekemiyor biçemiyor, her şey dolara bağlandı. ‘KDV’yi yüzde 7 indirdik’ diyor. Her şeye yüzde 100 zam. Mazot olmuş 15 lira… Kelime oyunlarıyla halkı kandırıyorlar. Buradan alıyorsun 90 lira başka yerden alsan 120 lira. Herkes ekonomist oldu. Nerede ucuz var onu kovalamak zorundasın. Eskiden babamız çalışır 5 çocuğa bakar komşularına düğünde çeyrek altın takardı. Nereden nereye geldik. Tıkır tıkır almak varken kim burada beklemek ister?” dedi.

"Eskiden dedemle kuyruğa girerdik, aradan 42 sene geçmiş"

Bir başka vatandaş ise, “Ben 72 doğumluyum. Eskiden dedemle kuyruğa girerdik, aradan 42 sene geçmiş şimdi yine aynı kuyruktayız” diye konuştu.

Kaynak: ANKA