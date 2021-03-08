Ankara'da bir kadın sokakta eşi tarafından darp edildi!

Ankara'da bir kadının tartıştığı eşi tarafından darbedildi.

Ankara'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir çift, sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında bağıran erkek, eşini boğazından tutup yere yatırarak darp etmeye başladı.

Cep telefonuyla görüntülenen olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA