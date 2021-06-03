Ankara'da polise yönelik bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişinin elindeki ekmek bıçağıyla polise saldırdığı ve sonrasında polis aracına binerek kaçmaya çalıştığı olayın görüntüleri yayınlandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan eli bıçaklı Murat Arslantaş'ın, polise saldırdığı ve polis aracına binerek kaçtığı anların vatandaş ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis, araca ve kendilerine saldıran Arslantaş'ı etkisiz hale getirmeye çalışırken, şüphelinin ise bir süre sonra araca binerek kaçtığı yer aldı.

Şüpheli, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Arslantaş, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.