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Ankara'da pazarda yaşanan olayda gözaltına alınan esnaf: Mevzu belediye ve gayri meşru bir yapılanma 'A Takımı'

Polisin müdahale etmesiyle 13 pazarcı gözaltına alındı

26 Ağustos 2021 09:31

Ankara’nın Keçiören ilçesinde önceki gün pazaryerinde çıkan olaylarda pazarcılar gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir pazarcı, “40 kişi arkadaşımızı linç ediyorlar. Mevzu belediye ve A takımı. Gayrı meşru bir yapılanma” dedi. Keçiören Belediyesi ise “Yıllarca pazarlarda oluşturulmak istenen mafyavari gayri resmi yapılara vatandaşımızın huzurlu alışveriş yapabilmesi için izin vermedik” açıklamasını yaptı. CHP Keçiören İlçe Başkanı Bülent Gündoğan ise “Kamuoyunda A Takımı diye adlandırılan, belediyenin görevlileri; pazar esnafı arkadaşa fiziki şiddet uygulayıp, müdahale ediyor” dedi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Etlik semtindeki pazaryerinde önceki gün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın, aldığı şeftaliyi iade etmek isteyen bir müşteri ile bir pazarcı arasında çıktığı ve bir süre sonra büyüdüğü iddia edildi. Polisin müdahale etmesiyle 13 pazarcı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan esnaflardan biri, yaşananları anlattı.

AnkaraKeçiören ilçesipazaryerinde çıkan olaypazarda kavgaa takımı

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