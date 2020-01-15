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Ankara'da kuruyan ağaçlar 'şehre özgü' figürlere dönüştürüldü

15 Ocak 2020 11:27

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla yol kenarlarında ve parklarda bulunan ancak biyolojik ömürlerini tamamlamış kuru ağaçların estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmalarla Ankara'ya özgü figürlere dönüştürülmesine başlandı.

Mansur Yavaş çalışmayı Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu. Videoya projeyle ilgili bilgi notu düşen Yavaş, "Değerli zanaatkar Hüseyin Şahin'in katkılarıyla biyolojik ömürlerini tamamlayan kuru ağaçları Ankara'mıza özgü figürlere dönüştürdük. Elimizdeki değerlerden faydalanarak, israf etmeden dünyamızı güzelleştirmek mümkün" ifadelerini kullandı. 

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle ilk olarak Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki 4 Çınar ağacı, dekoratif olarak şekillendirilerek sanat eserine dönüştürüldü.

Heykeltıraş Hüseyin Şahin tarafından restore edilerek Ankara'ya özgü keçi, tavşan, güvercin ve kedi figürlerinin işlendiği kurumuş ölü ağaçlar, yeni görüntüleriyle tekrar can buldu.

Uygulamanın Türkiye'de ve Ankara'da bir ilk olduğunun altını çizen Heykeltraş Hüseyin Şahin, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, seçimlerden önce Ankara'yı bir sanat merkezi haline getirmeyi istediğini ifade etmişti. Sayın Yavaş, göreve geldikten sonra Ankara'da çeşitli noktalarda bulunan kurumuş ağaçlar hakkında bir değerlendirme yapılmasını istedi. Biz de ömürleri dolmuş ağaçları atıl durumdan kurtarıp bir sanatsal çalışmaya dönüştürmeyi düşündük. Yerinde ağaç tekniğiyle ağacı bulunduğu yerden sökmeden, atölyeye götürmeden makine ve testerelerle ağaç gövdelerini şekillendirdik. Ankara'da Çınar ağaçları ağırlıkta ve bu ağaçlar işlemeye uygun daha dayanıklı ağaçlardır. Talep olması halinde bu çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz.”    

Projeyi yaygınlaştırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, Seğmenler ve Botanik Parkı ile diğer prestij parklarda uygulanması konusunda Başkentlilerin fikir ve önerilerine de başvuracak.

Uygulamayla cadde ve parklarda kurumuş ağaçların kesilip yok edilmesi yerine dekoratif çalışmalarla, hem çevreyi güzelleştirecek hem de anıtsal bir kimliğe bürünerek doğadaki devamlılığı sürdürmesi sağlanacak.

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