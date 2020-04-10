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Ankara'da Koronavirüs'e dikkati çekmek için virüs kılığında sokağa çıktılar

10 Nisan 2020 11:13

Ankara'da Yeni tip Koronavirüs salgını hakkında vatandaşları bilgilendirmek için sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 4 genç, bu kez sokaklara çıktı. Salgına karşı farkındalığı artırmak için virüs kılığına giren gençler, vatandaşlarla sohbet etti. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında sosyal medya üzerinden vatandaşları bilgilendirmek için paylaşımlar yapan Halit Karadağ, Gürkan Yadigar, Taner Taşmurat ve Orhan Kahraman bu kez sokaklara çıktı.

Gençler, virüsün mikroskop altındaki görüntüsünden etkilenerek yaptıkları maskeyle salgına dikkat çekti. Dörtlü, virüse karşı gerekli önlemleri almayan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıları hatırlatarak vatandaşlarla sohbet etti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı farkındalık etkinliği vatandaşlardan da ilgi gördü. 

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