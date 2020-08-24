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Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi

Ünsal, kadının, 'Abi beni öldürecekler' dediğini söyledi

24 Ağustos 2020 13:35

Ankara'da bir oto yıkamacı, elinde pompalı tüfek bulunan bir erkekten kaçan kadını ölümden kurtardı.

Görüntülerde can havliyle kendisini oto yıkamacıya atan kadının peşinde, elinde pompalı tüfekle kovalayan bir adam olduğu görüldü. Keçiören ilçesi Günsazak Caddesi üzerinde oto yıkama dükkanının sahibi Mesut Ünsal, kadını adamın elinden çekip aldı. Elinde pompalı tüfek bulunan adamın tehditlerine rağmen izin vermediklerini belirten Ünsal, yaşananları anlattı. 

Ünsal, kadının, 'Abi beni öldürecekler' dediğini söyledi.

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