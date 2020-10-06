Ankara'da internetin olmadığı Polatlar köyünündeki çalışmaları paylaştı: "Bu zorlu süreçte asla yalnız olmayacaksınız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin internet hizmeti alamayan köylerine belediye aracılığıyla internet hizmeti götürdü.

İnternet hizmeti ulaştırılan köylerden biri olan Polatlar'daki çalışmanın videosunu paylaşan Yavaş, "Evlatlarımızın uzaktan eğitim döneminde mağdur olmaması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. İnternet erişimi olmayan Sincan Polatlar Mahallemize internet bağlantısı götürdük. Canım evlatlarım, bu zorlu süreçte asla yalnız olmayacaksınız. Daima yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.