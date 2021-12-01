Ankara'da gönüllülerin yaptığı barınakta yangın çıktı: Beni yakmadılar, canlarımı yakmaya çalıştılar

Ankara'nın Sincan ilçesinde, gönüllülerin yaptığı sokak hayvanlarına ait barınakta gece saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Kış için hazırlanan barınakta can kaybı yaşanmazken, 55 köpeğe ait mamalar ve battaniyeler küle döndü. Barınak sahibi Emine Özer olayla ilgili "Beni yakmadılar, canlarımı yakmaya çalıştılar" dedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Barınak bekçisinin kulübedeki köpekleri kısa sürede dışarı çıkarmasıyla can kaybı yaşanmadı.

Barınağın sahibi Emine Özer, 5 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, "Canlarıma daha huzurlu bir yaşam sağlamak için 5 ay önce burayı kiraladım. Burayı hala ilmek ilmek kendi şartlarımla dokumaya çalışıyorum ama böyle bir yangınla karşılaştım. Allah'tan canlarımızda zeval yok. Bekçimiz açmış kafesi öncelikle onları çıkarmış dışarı" dedi.

"Canlarımı yakmaya çalıştılar"

Barınaktan çıkarken tüm kontrolleri yaptığını ve herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Özer, olay hakkında şunları söyledi:

"Biz yarım saat önce çıktığımızda hiçbir şey yoktu burada. Buradaki padogu biz zaten depo gibi kullanıyorduk. Burada canlar için havalar soğuduğundan dolayı 50-55 tane battaniyem vardı, makinelerimiz vardı, aletlerimiz vardı. 4 tane kulübe vardı burada. 8 tane yavrum hasta oldukları için klinikte yatıyor şu an, onlar için yapılmıştı, hepsi yandı."

Özer, ifade verdiklerini de aktararak, "Beni yakmadılar, bana hiçbir şey olmadı, canlarımı yakmaya çalıştılar. Onlara yapıldı bu, bana yapılmadı. Allah vicdan, merhamet versin. Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu da, yangını haber alır almaz birçok gönüllü ve dernek üyesiyle barınağa geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Nasıl oldu, kim yaptı, nasıl yapıldı hiçbir bilgimiz yok. Emniyet güçleri bu konuda soruşturma başlattı. Sağduyulu vatandaşlarımızın da destekleriyle, kendi imkanlarıyla yapılan bu emekler bu şekilde hiç olmamalıydı." (DHA)