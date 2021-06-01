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Ankara’da Gezi anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

“Geziyi unutma, unutturma”

01 Haziran 2021 18:54

Ankara Güvenpark'ta Gezi Parkı eylemlerinin 8. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine biber gazı ile müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

Siyasi partiler, emek ve demokrasi örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının Gezi Parkı direnişinin 8’inci yılına dair yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti. Güvenpark’ta toplanan kitleye polis biber gazı ile müdahale etti. 

Daha sonra polis barikatını aşan kitle “Geziyi unutma, unutturma” sloganları ile Güvenpark’tan Karanfil Sokağı’na yürüdü.

Karanfil sokağında tekrar bir araya gelen kitle, Gezi'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. 

Kaynak: MA

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