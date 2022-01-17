Ankara'da eylem yapan hayvanseverler Erdoğan'a seslendi: Müslümansak eğer; onlar sessiz kullar, haklarını savunması gerekir

Yasaklı ırkların kayıt altına alınması için verilen sürenin uzatılması ve belediyelerin hayvan barınaklarının iyileştirilmesini talep eden hayvanseverler Ankara’da eylem yaptı. Hayvansever Zeynep Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Biz Müslümansak eğer onlar sessiz kullar. İlk önce onun bu hakları savunması gerekir. Bize destek olsun onların hakkını versin” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge uyarınca, "tehlike arz eden" altı köpek ırkının 14 Ocak’a kadar kayıt altına alınması zorunlu hale getirilmişti. Bunu yapmak istemeyen hayvan sahipleri köpeklerini ormanlık alana bırakmaya başlamıştı.

Hayvanseverler de bu sürenin uzatılması ve hayvan barınaklarının şartlarının iyileştirilmesi talebiyle Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde eylem yaptı. Hayvanseverler ellerine kırmızı boya sürerken, bir eylemci küçük bir kafesin içine girerek, toplanan hayvanların yaşadıkları eziyeti canlandırmaya çalıştı. Eylemde hayvanseverler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

"Hatta orası bir cezaevi”

Hayvansever Zeynep Coşkun, yasaklı ırklarla ilgili sürenin uzatılması gerektiğini dile getirerek, “(Barınaklarda) Katliam yaşanıyor. Hatta orası bir cezaevi” dedi. Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Biz Müslümansak eğer onlar sessiz kullar. İlk önce onun bu hakları savunması gerekir. Bize destek olsun onların hakkını versin” diye seslendi.