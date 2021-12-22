Ankara'da eczane çalışanlarına saldırı kamerada

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. Yasemin E. öğle saatlerinde satın aldığı tiroid ilacını iade etmek için eczaneye gitti. Eczacı Meryem K. iade işlemi için Yasemin E.'den banka kartını istedi. Ancak Yasemin E. kartını vermek istemediği söyleyerek, 'Beceriksizler, bir şeyi halledemediniz' diyerek hakaretler savurmaya başladı. Ardından bilgisayar monitörünü yumruklayan Yasemin E. kendisini engellemek isteyen eczası Meryem K.'nin bileğini ısırıp başına yumruk attı. Yasemin K. daha sonra araya giren eczane teknisyeni Yusuf Y.'ye tekme atarak küfretmeye başladı. Eczane çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yasemin E. dükkândan çıkıp kaçtı. Saldırı anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikâyetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.