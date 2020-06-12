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Ankara'da ABD Büyükelçiliği önündeki 'Nefes alamıyorum' eylemine müdahale: 10 gözaltı

12 Haziran 2020 17:02

ABD Büyükelçiliği önünde yapılmak istenen "Nefes alamıyorum" eylemine polis müdahale etti. 10 kişi gözaltına alındı.

Halkevleri, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ırkçılık karşıtı protestolara destek vermek için Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği önünde açıklama yapmak istedi. John F. Kennedy sokakta bir araya gelenler, ABD Büyükelçiği önüne yürümek istedi. Polis, "Valilik izni" olmadığı gerekçesiyle eylemi engelledi.
 
“Nefes alamıyoruz, insanca yaşamak istiyoruz" sloganları atan Halkevleri üyeleri, "Adalet yoksa barış yok" dövizleri taşıdı. Elçilik binasından uzaklaştırılan grup, Tunus Caddesi'nde tekrar bir araya geldi. Burada gruba müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
Kaynak: MA

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