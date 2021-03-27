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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yetiştiricilere manda desteği: "Hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler"

27 Mart 2021 13:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 29 Mart’ta yüzde 80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı payı olmak üzere ilk etapta 3 ilçede 51 yetiştiriciye ilk kez 153 gebe manda verecek.

İlk etapta Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan’da hayvancılıkla uğraşan 51 yetiştiriciye yüzde 80’i hibe, yüzde 20’si çiftçi katkı payı olmak üzere 29 Mart 2021 Pazartesi günü 153 gebe manda verilecek. Hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere verilecek destek sayesinde Ankara’da manda sayısının artırılması, et-süt üretiminde verimliliğin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi hedeflenirken, aynı zamanda tüketiciler de manda sütü ve yoğurduna daha ekonomik fiyatlarla ulaşabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konu ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Benim en büyük hayalim Ankaralıları zengin etmek. Bu kapsamda hayvan yetiştiren yerli üreticilerimize manda desteğinde bulunmaya başlıyoruz. Hibe edeceğimiz gebe mandalar sayesinde hem et ve süt üretimi artacak hem de hemşehrilerimiz hesaplı ve doğal ürünlere ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda manda desteği sağlanacak üreticilerin TÜRKVET sistemine kayıtlı olması ve en az 2, en fazla 10 mandaya sahip olması şartı getirildi.

Destekten 10 mandayı barındırabilecek şahsi ya da 5 yıllığına kiralanmış ahırı bulunanlar, 18-65 yaş aralığında fiziksel engeli olmayanlar, her ikametgâhtan 1 kişi olmak üzere herhangi bir kamu kurumunda çalışmayan vatandaşlar yararlanabilecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 29 Mart’ta başvurusu onaylanan üreticilere Şereflikoçhisar Havyan Pazar Yeri’nde 96, Elmadağ Fen İşleri Yol Asfalt Şefliğinde 18, Nallıhan Hayvan Pazar Yeri’nde ise 39 gebe mandayı teslim edecek.

 

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